¿Qué pasará con el concurso para Fiscal General si se aprueba el referéndum sobre el Cpccs?

El referéndum de Noboa podría frenar concurso para Fiscal General y otros procesos del Cpccs.

El futuro del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado podría dar un giro si en Ecuador se aprueba el referéndum para quitar las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)

El pasado 21 de abril, la Corte Constitucional dio el aval para que el presidente Daniel Noboa pueda convocar a un referéndum constitucional, que podría concretarse el domingo 29 de noviembre de 2026, junto con las votaciones seccionales.

El eje central de la propuesta apunta a que el Cpccs ya no tenga la atribución de designar a las principales autoridades de control y que esa atribución la tenga la Asamblea Nacional, como ocurría antes de la Constitución de 2008.

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De aprobarse el referéndum, todos los concursos en curso dentro del Cpccs, incluido el del Fiscal General, se declararían desiertos.

En ese escenario, la Asamblea asumiría la responsabilidad de designar autoridades como el Fiscal, Contralor, Procurador, consejeros del CNE, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, integrantes de la Judicatura, así como defensores Público y del Pueblo.

Actualmente, el proceso para elegir al nuevo Fiscal se encuentra en la fase de méritos, en la que se evalúa la trayectoria académica y profesional de 28 aspirantes.

Sin embargo, si gana el referéndum, este y otros concursos podrían aplazarse alrededor de 27 meses, considerando los plazos establecidos en la propuesta del Ejecutivo.

Luego de publicarse los resultados, habría un plazo de seis meses para enviar los proyectos de ley que regulen cambios y luego el Legislativo tendría un plazo adicional de un año para tramitarlas, que se puede extender por 90 días más.