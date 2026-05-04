Elecciones 2027 Ecuador: Unidad Popular consta entre las 231 organizaciones habilitadas
Con corte a mayo de 2026, el CNE registra 17 organizaciones nacionales habilitadas para los comicios de 2027.
Unidad Popular acudió al Consejo Nacional Electoral, para solicitar el registro de los partidos políticos que participaran en las próximas elecciones seccionales.
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 19:54
El movimiento político Unidad Popular consta en el listado de las 231 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones seccionales de 2027 en Ecuador.
De acuerdo con el documento, con corte al 9 de marzo de 2026, hay:
- 7 partidos políticos nacionales
- 10 movimientos políticos nacionales
- 63 movimientos provinciales
- 137 movimientos cantonales
- 14 movimientos parroquiales
La fecha tope para la inscripción de organizaciones políticas fue el domingo 3 de mayo; no obstante, aún resta el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en última instancia ante posibles recursos de impugnación.
Unidad Popular dentro del listado
En la lista constan Unidad Popular y Construye, pese a que ambas organizaciones enfrentan procesos administrativos de cancelación de su personería jurídica. La lista final se tendrá el 31 de mayo.
De acuerdo con el cronograma electoral, el 2 de julio de 2026, el Pleno del CNE aprobará y publicará el Registro Electoral depurado y actualizado, que será utilizado en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
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