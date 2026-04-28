Municipio de Guayaquil mantendrá recolección de basura en toque de queda

Un camión de Urvaseo recoge la basura en un punto del centro de Guayaquil.

La recolección de basura se desarrollará con normalidad en Guayaquil durante el horario del toque de queda, es decir de 23H00 a 05H00. Así lo señaló Alex Anchundia, gerente General de Segura EP.

“De lo que hemos podido coordinar, vamos a poder llevar las labores con normalidad, de manera coordinada desde Segura EP con el Bloque de Seguridad", explicó el funcionario en rueda de prensa este 28 de abril de 2026.

Sin embargo, las frecuencias podrían ajustarse.

"Ante eventuales operativos, se ajustarán recorridos y cronogramas para asegurar una cobertura segura y continua". Alex Anchundia, gerente General de Segura EP

También señaló que los camiones recolectores serán supervisados en tiempo real mediante rastreo satelital y videovigilancia.

Además, portarán identificación visible que facilite su movilidad durante los controles.

La recolección de basura durante el toque de queda de marzo fue uno de los principales problemas que afrontó la ciudad. De allí, la expectativa ciudadana porque se cumpla con los horarios establecidos.

Horarios de otros servicios municipales

El Cabildo ajustó los horarios de otros servicios en la ciudad, durante la medida de restricción, que iniciará el 3 de mayo y concluirá el 18.