Seis muertos deja una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro

Choque entre dos helicópteros deja al menos seis muertos en Río de Janeiro

Al menos seis personas murieron el domingo 14 de junio de 2026 después de que dos helicópteros chocaran en vuelo en el oeste de Rio de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

"Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos", señala el texto.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", precisa.

Accidentes de aeronaves son frecuentes en Brasil

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil, el quinto país más grande del mundo.

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, causando la muerte del piloto y el copiloto.