Mujer fue asesinada a tiros dentro de un restaurante en Manta

Crimen al estilo sicariato se registró en Manta el 13 de junio de 2026.

La noche del sábado 13 de junio, una mujer de 46 años fue asesinada a tiros por sujetos armados dentro de un restaurante en el sector del Parque del Marisco, Manta.

El nuevo hecho violento que conmocionó a la ciudad ocurrió aproximadamente a las 20:00, en la zona de Playita Mía en Tarqui.

Según información policial, la víctima se encontraba en el local cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon.

La víctima fue identificada por las autoridades

El ataque causó la muerte instantánea de la ciudadana, ante la presencia de varias personas que se encontraban en la zona.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las autoridades la víctima fue identificada como Nury Pico.