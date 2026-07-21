Policía evita que un hombre se lance de un puente en Samborondón

Un hombre fue captado intentando saltar desde un puente en Samborondón.

Un hombre intentó lanzarse desde un puente en Samborondón, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el lunes 20 de julio de 2026.

A través de las cámaras de vigilancia se observó el presunto intento autolítico y se dispuso la atención de las autoridades.

Personal de la Policía Nacional llegó al sitio para dialogar con el hombre y evitar que se lance para acabar con su vida.

El ciudadano fue puesto a buen recaudo y recibió atención por parte de personal del Ministerio de Salud Pública.

El hombre fue rescatado del borde del puente y fue entregado a sus familiares en ese punto.

Un video compartido por el ECU911 mostró la intervención de las autoridades para evitar la muerte del hombre.

El ECU911 destacó que el monitoreo constante de las cámaras permite localizar situaciones específicas y enviar ayuda.