Autoridades informaron, este 20 de julio, que Ecuador pasa a alerta naranja por fenómeno de El Niño.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) elevó la alerta de amarilla a naranja en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias del país debido a la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La decisión se tomó este 20 de julio tras una reunión encabezada por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, junto a la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, y otras autoridades nacionales.

De acuerdo con la información, el cambio responde al incremento de la temperatura en el océano Pacífico que se ubica por encima de su promedio y al monitoreo del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Autoridades anunciaron un fondo cercano a los USD 600 millones destinado a obras de prevención en infraestructura, mantenimiento vial y adquisición de equipamiento de emergencia.

Aún se desconoce cuándo empezarán las lluvias

Además, enfatizaron en que la alerta naranja no constituye una declaratoria oficial del fenómeno de El Niño activo con lluvias, sino un paso regulado para pasar de la prevención a planes estrictos de contingencia y evacuación inmediata.

A pesar de la alerta, el COE aclaró que la interacción entre la atmósfera y el océano sigue evolucionando y aún no existe una fecha exacta para el inicio de lluvias generalizadas.

Autoridades advierten que antes de las precipitaciones fuertes se podrían experimentar alteraciones significativas en las actividades pesqueras y cambios en el comportamiento de la fauna marina y aves.

También riesgos severos de sequías prolongadas y un aumento de incendios forestales, con especial preocupación en la región de la Amazonía y zonas altas como Quito

Tres resoluciones de aplicación inmediata

Durante la sesión, el COE adoptó tres resoluciones de aplicación inmediata: