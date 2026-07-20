Ecuador incrementó la violencia intrafamiliar en un 64 % durante el Mundial, según ECU 911

Ecuador registró un incremento de violencia de género durante el Mundial.

La violencia intrafamiliar y de género aumenta significativamente durante y después de los partidos de fútbol, especialmente en torneos de alta tensión, según organismos internacionales como Organización de Naciones Unidas o Unicef.

El consumo de alcohol, la frustración o el estrés se presentan como los principales factores de riesgo, especialmente para mujeres e infancias, quienes figuran como los mayores afectados.

En esta última Copa del Mundo, Ecuador no fue la excepción. De acuerdo con información del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, las emergencias registradas durante los partidos de Ecuador se incrementaron.

Durante junio de 2026, el ECU 911 coordinó 6 522 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar. En ese mismo periodo, pero en 2025, la entidad atendió 5 958 emergencias. Esto representa un incremento del 9,5 %.

Las provincias que más casos registran son:

Pichincha, con 2 306 emergencias

Guayas, con 978 emergencias

Esmeraldas, con 353 emergencias

Santo Domingo de los Tsáchilas, con 348 emergencias

Los Ríos, con 296 emergencias

El resto de provincias sumaron 2 241 emergencias

Duranta las fechas específicas de los partidos de la Selección Ecuatoriana, el ECU 911 registró un incremento de hasta el 64 % en las emergencias recibidas:

Fecha 2025 2026 Variación 14 de junio 267 373 +40 % 20 de junio 158 259 +64 % 25 de junio 142 183 +29 % 30 de junio 151 154 +2 %

La emeregencias registradas comprendieron diferentes subtipos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como violencia física, psicológica y sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

En México también se detectó el aumento de esas agresiones dentro de los hogares durante este Mundial en un 26% y un 38%, “dependiendo de si gana o pierde el equipo del agresor”, según datos de ONU Mujeres.