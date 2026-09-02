Hombre muere ahogado al caer con su vehículo a un canal en Samborondón

Un hombre de 68 años falleció al caer con su vehículo a un canal en Samborondón.

Un hombre de 68 años falleció ahogado luego de caer en su vehículo a un canal en el sector de La Aurora, en Samborodón, la tarde de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

El siniestro ocurrió detrás de la urbanización Casa Laguna. Según las primeras versiones, el hombre perdió el control del vehícuo y cayó al canal, del cuál ya no puso salir y perdió la vida.

Personal de emergencia llegó al lugar para atender la emergencia, sacaron al hombre del automóvil e intentaron reanimarlo, pero no tuvieron resultados.

Según información preliminar, la víctima sería hermano del exjugador de Fútbol, Jimmy Montanero. Además, era vecino del sector y propietario de una lavadora de autos.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas de este siniestro.