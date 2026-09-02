¿Quién es Aldrin Gómez el nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República?

Aldrin Gómez reemplaza a Enrique Herrería, quien presentó su renuncia al cargo.

El abogado y constitucionalista Aldrin Gómez Valdiviezo fue designado este miércoles 2 de septiembre de 2026 como nuevo secretario general jurídico de la Presidencia.

El presidente Daniel Noboa designó a Aldrin Gómez como nuevo secretario general jurídico de la Presidencia mediante el Decreto Ejecutivo 490.

El nombramiento se produjo después de la salida de Enrique Herrería, quien ocupaba el cargo desde noviembre de 2025.

El decreto señala que se acepta la renuncia de Enrique Herrería Bonnet y se agradecen los servicios prestados durante su gestión.

Gómez, en cambio, ya formaba parte del equipo jurídico de Carondelet desde diciembre de 2025, cuando asumió como subsecretario general jurídico.

La trayectoria de Aldrín Gómez

Gómez es abogado y especialista en Derecho Constitucional, Tributario, Económico y Financiero.

Antes de llegar al Ejecutivo, trabajó en la Corte Constitucional, donde fue asesor entre febrero de 2019 y febrero de 2022, durante la presidencia de Hernán Salgado Pesantes.

Según su perfil profesional, también fue asesor de la comisión de selección de jueces de la Corte Constitucional entre 2018 y 2019.

Experiencia en el sector público y privado

La trayectoria profesional de Gómez también incluye cargos en otras instituciones públicas. Entre abril y agosto de 2017 coordinó el área de patrocinio y expedientes administrativos del Ministerio de Minería.

Antes, entre noviembre de 2015 y febrero de 2017, trabajó como analista jurídico del Consejo de la Judicatura.

Su experiencia se complementa con su actividad en el sector privado como fundador de un estudio jurídico.

Formación académica del nuevo secretario jurídico

Gómez cuenta con una maestría en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca.

Su perfil profesional también destaca su especialización en áreas relacionadas con el Derecho Constitucional y el ámbito económico y financiero.