Hombre que se hacía pasar por funcionario del SRI para pedir dinero fue sentenciado

Un falso funcionario del SRI fue sentenciado por usurpar funciones.

Un falso funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI) fue sentenciado por usurpación de funciones, según informó la institución este jueves 16 de octubre de 2025.

Un hombre se presentó en un establecimiento de Ambato alegando una verificación tributaria oficial y pidió dinero al propietario.

Tras la denuncia del SRI y el afectado, la Fiscalía acusó al hombre de usurpación de funciones.

Un juez lo sentenció a ocho meses de prisión y una multa equivalente a cuatro slarios básicos, es decir 1 880 dólares, tras ser declarado culpable.

El falso funcionario se presentó con una credencial falsa del SRI y pretendía obtener dinero del contribuyente, detalló el SRI.

El SRI exhortó a la comundiad a denunciar este tipo de irregularidades e insistió en que sus funcionarios están debidamente identificados y que todos los trámites en la institución son gratuitos y cualquier pago se debe realizar solo a través del sistema financiero.