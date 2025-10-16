Presidente del IESS denuncia la emisión de certificados médicos falsos ante Judicatura y Fiscales

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, reveló graves irregularidades en la emisión de certificados médicos falsos. “Los integrantes de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) han estado fingiendo que sufren de VIH y sin ningún análisis, sin ningún respaldo médicos corruptos les han emitido certificados para ayudarlos a escapar de sus condenas”, informó.

A través de un video difundido en redes sociales, Lama se refirió al tema. "Presentamos ante las máximas autoridades de la Judicatura incluyendo a agentes fiscales estas denuncias, las cuales serán seguidas con toda la meticulosidad del caso", expresó.

Lama cerró su intervención con un mensaje contundente. "Es necesario detener la corrupción ya. Y haremos todo lo posible para detectar a todos los implicados en estas actuaciones y hacerlos responder ante la ley".

El funcionario fue cauto en detallar en qué ciudades o en qué hospitales se han detectado estos casos de falsificación de certificados. Se abrió el expediente de investigación por parte de las autoridades.