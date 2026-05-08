¿A qué hora empieza el toque de queda en Ecuador este fin de semana?

En nueve provincias de Ecuador está vigente un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00.

El toque de queda en Ecuador continúa vigente este fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026, en nueve provincias y cuatro cantones del país, en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno para enfrentar la inseguridad.

La restricción de movilidad rige todos los días, incluidos viernes, sábado y domingo, entre las 23:00 y las 05:00.

Durante ese lapso, las personas no pueden circular libremente, salvo excepciones autorizadas por el decreto ejecutivo.

¿Dónde aplica el toque de queda?

La medida se mantiene en las provincias de:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Además, aplica en los cantones:

La Maná

Las Naves

Echeandía

La Troncal

¿Hasta cuándo estará vigente?

El toque de queda se mantendrá hasta el 18 de mayo de 2026, según el Decreto Ejecutivo 370. La última noche de restricción será el domingo 17 de mayo y terminará a las 05:00 del lunes 18.

¿Quiénes pueden circular?

Las excepciones contemplan principalmente a:

Personal de salud Fuerza pública Servicios de emergencia Gestión de riesgos y desastres

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación para evitar inconvenientes durante el fin de semana.