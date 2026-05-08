¿A qué hora empieza el toque de queda en Ecuador este fin de semana?
El toque de queda está vigente en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador. La medida se inicia a las 23:00 y finaliza a las 05:00.
En nueve provincias de Ecuador está vigente un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00.
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Fecha de publicación
08 may 2026 - 18:10
El toque de queda en Ecuador continúa vigente este fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026, en nueve provincias y cuatro cantones del país, en el marco del estado de excepción decretado por el Gobierno para enfrentar la inseguridad.
La restricción de movilidad rige todos los días, incluidos viernes, sábado y domingo, entre las 23:00 y las 05:00.
Durante ese lapso, las personas no pueden circular libremente, salvo excepciones autorizadas por el decreto ejecutivo.
¿Dónde aplica el toque de queda?
La medida se mantiene en las provincias de:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
Además, aplica en los cantones:
- La Maná
- Las Naves
- Echeandía
- La Troncal
¿Hasta cuándo estará vigente?
El toque de queda se mantendrá hasta el 18 de mayo de 2026, según el Decreto Ejecutivo 370. La última noche de restricción será el domingo 17 de mayo y terminará a las 05:00 del lunes 18.
¿Quiénes pueden circular?
Las excepciones contemplan principalmente a:
Personal de salud Fuerza pública Servicios de emergencia Gestión de riesgos y desastres
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación para evitar inconvenientes durante el fin de semana.
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