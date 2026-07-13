Huelga de 'hormiguitas chuas' en Cuenca: Suspenden labores de limpieza por falta de pago

‘Hormiguitas chuas’ suspenden la limpieza en Cuenca; denuncian más de dos meses sin recibir su sueldo

Un grupo de 65 trabajadoras y trabajadores de limpieza, conocidos como las ‘hormiguitas chuas’, paralizó sus actividades en Cuenca este lunes 13 de julio de 2026.

Los empleados aseguran que llevan dos meses y medio sin recibir sus salarios y exigen una solución.

Trabajadores protestan por falta de pago

Los empleados, que prestan servicios para la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) a través de una empresa contratista, se concentraron en los bajos de la Alcaldía para reclamar el pago de sus remuneraciones.

Durante la protesta, varios trabajadores señalaron a medios de comunicación que el retraso en los pagos ha afectado la economía de sus familias. "No tenemos qué comer ni cómo ayudar a nuestros hijos. Solo pedimos que nos cancelen para seguir trabajando", expresó una de las manifestantes.

Amenazan con radicalizar las medidas

La movilización reunió a trabajadores de los grupos A, B, C y ciudadelas, quienes portaban pancartas, pitos y otros implementos para hacer visible su reclamo.

Los manifestantes indicaron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta.

Algunas de las trabajadoras aseguraron que, si no se resuelve el problema, están dispuestas a iniciar una huelga de hambre como medida para exigir el pago de los salarios pendientes.

Mientras continúa la protesta, las labores de limpieza que realizaban estos trabajadores permanecen suspendidas y los manifestantes esperan que las autoridades y la empresa contratista atiendan sus pedidos.