Incautan más de 200 medicamentos oncológicos sin registro sanitario en Ecuador

Arcsa realizó un operativo de control en Guaayquil y decomisó medicamentos oncológicos sin registro sanitario.

Más de 200 medicamentos oncológicos fueron incautados en Guayaquil por carecer de registro sanitario, según la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Los medicamentos fueron localizados en la ciudadela Kennedy norte, durante un operativo de control ejecutado este lunes 13 de julio de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, los fármacos habrían ingresado desde Colombia y Argentina sin contar con la autorización correspondiente para su distribución o uso en el país.

Las autoridades señalaron que el precio de estos medicamentos oscila entre USD 200 y USD 3 000, dependiendo del tipo de tratamiento.

Uno de los principales riesgos detectados es que estos medicamentos no cuentan con el registro sanitario ecuatoriano, por lo que las autoridades no pueden certificar su calidad ni garantizar su efectividad o seguridad para los pacientes.

Más de 113 000 productos médicos irregulares son decomisados

Además, se informó que al menos uno de los fármacos requiere una cadena de frío para conservar sus propiedades. Al desconocerse las condiciones en las que fue transportado e ingresó al país, no es posible asegurar que mantenga las características necesarias para un tratamiento adecuado.

El Arcsa detectó la farmacia que ofrecía estos medicamentos oncológicos sin registro sanitario porque en ese establecimiento se ponía descuentos de 50% en estos medicamentos que son caros