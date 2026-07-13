Noruega desata una fiesta nacional tras su histórico Mundial 2026

El "remo vikingo" inunda las calles de Oslo para recibir a Noruega

Noruega vivió una auténtica fiesta nacional tras la histórica participación de su selección en el Mundial 2026.

Miles de aficionados se congregaron frente al Palacio Real de Oslo y en las principales calles de la capital para recibir al equipo, al ritmo del ya tradicional canto "Ro! Ro!" ("¡Rema! ¡Rema!")

Una celebración inspirada en los antiguos vikingos que se convirtió en uno de los símbolos del torneo.

Los futbolistas fueron recibidos por el rey Harald V y la familia real antes de participar en un recorrido por la ciudad, donde volvieron a realizar el característico movimiento de remar junto a los aficionados.

Un Mundial que cambió la historia de Noruega

La selección noruega firmó la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

Liderada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, regresó al torneo por primera vez desde 1998 y alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminada por Inglaterra tras un ajustado encuentro.

En su camino dejó actuaciones memorables que despertaron una ola de entusiasmo en el país y consolidaron a la actual generación como una de las más importantes del fútbol noruego.

El "remo vikingo", la gran sensación del Mundial

La celebración conocida como "Viking Row" nació entre los aficionados noruegos y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más virales del Mundial 2026.

Miles de seguidores la reprodujeron dentro y fuera de los estadios, e incluso el príncipe heredero Haakon se unió al tradicional movimiento frente al Palacio Real durante la bienvenida a la selección.

La Federación Noruega de Fútbol adoptó el gesto como uno de los símbolos de apoyo al equipo, que terminó identificando a la hinchada durante todo el campeonato.