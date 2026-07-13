Así funcionará QuitoBici: 250 bicicletas, desbloqueo con QR y cobertura de sur a norte

Quito Bici, es el nuevo programa de bicicleta pública que funcionará en la capital.

El Municipio de Quito alista el lanzamiento de QuitoBici, el sistema de bicicleta pública que incorporará más estaciones, un mayor número de bicicletas y nuevas herramientas tecnológicas para facilitar su uso, informó el cabildo este lunes 13 de julio de 2026.

El alcalde Pabel Muñoz informó que el servicio permitirá a los usuarios retirar las bicicletas mediante la Tarjeta Ciudad o con un código QR desde el teléfono celular, eliminando la necesidad de procesos adicionales para acceder al sistema.

Bicicletas con geolocalización y bloqueo electrónico

Una de las principales novedades será la incorporación de tecnología para monitorear las bicicletas durante su uso.

Cada unidad contará con geolocalización en tiempo real, lo que permitirá conocer su ubicación, además de un candado de bloqueo electrónico que permanecerá asegurado a la estructura de cada estación hasta que el usuario la desbloquee con la aplicación o la Tarjeta Ciudad.

Según explicó Muñoz, este sistema busca fortalecer el cuidado de las bicicletas y reducir el riesgo de pérdidas o daños.

QuitoBici duplicará el número de bicicletas

El nuevo sistema también ampliará su capacidad. Mientras el servicio anterior disponía de 120 bicicletas, QuitoBici iniciará operaciones con 250 unidades, más del doble de las disponibles anteriormente.

La red también crecerá en infraestructura. Pasará de seis a 25 estaciones distribuidas en distintos sectores de la ciudad, mientras que los puntos de anclaje para estacionar las bicicletas aumentarán de 180 a 425.

¿Cuál será el horario de QuitoBici?

El sistema estará disponible de lunes a domingo, entre las 06:00 y las 20:00, ampliando en dos horas el horario del servicio anterior.

Además, su cobertura alcanzará aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, conectando sectores desde Quitumbe, en el sur de Quito, hasta La Ofelia, en el norte de la ciudad.Buscan ampliar el servicio a turistas

El Municipio prevé que, además de convertirse en una alternativa de movilidad para los habitantes de Quito, el sistema pueda atraer a visitantes nacionales y extranjeros.