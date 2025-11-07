Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Idiomas, marketing, turismo, gastronomía... cursos para los afectados del paro en Ecuador

El Gobierno abre cursos gratuitos de capacitación turística en línea  para afectados de Carchi, Imbabura y Pichincha. Así puede postular. 

El Gobierno habilitó plataforma para los cursos en línea.

Tomado de redes sociales

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

07 nov 2025 - 16:07

Unirse a Whatsapp

El Ministerio de Producción y Comercio Exterior promueve la capacitación para potenciar a la industria turística y tener una mejora constante de la oferta de servicios para los viajeros nacionales y extranjeros que recorren el país.  

Como parte de este proyecto hay una iniciativa para apoyar a ciudadanos que ofrecen servicios turísticos, especialmente en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. Las tres provincias fueron las más afectadas por el paro nacional. 

Los interesados en aplicas a estas capacitaciones podrán inscribirse en 14 cursos virtuales gratuitos que ofrece el Gobierno, para fortalecer sus habilidades en el sector, dentro del programa Firmes con Noboa.

Los cursos online están disponibles en la Plataforma Moodle ingresando al link: https://capacitacion turismo.gob.ec/  Para aplicar, los interesados deberán crear una cuenta y matricularse en el o los cursos disponibles. Hay seis temáticas con la siguiente oferta de capacitación:

  1. Idiomas

    • Chino-Mandarin especializado para turismo   
    • Inglés técnico turistic

  2. Talento Humano

    • Administración del Talento Humano   
    • Coaching e inteligencia emocional para el talento humano

  3. Emprendimiento 

    • Gestión de emprendimientos turísticos
    • Finanzas para emprendedores
    • Buenas prácticas de manufactura

  4. Marketing y comunicación

    • Neuromarketing en atención al cliente 
    • Storytelling
    • Estrategias para creación de contenidos audiovisuales en redes sociales
    • E-commerce 

  5. Turismo

    • Información turística
    • Diseño de experiencias turísticas 

  6. Gastronomía

    • Innovación de productos gastronómicos y presentación de platos 

Te puede interesar