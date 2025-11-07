Idiomas, marketing, turismo, gastronomía... cursos para los afectados del paro en Ecuador

El Ministerio de Producción y Comercio Exterior promueve la capacitación para potenciar a la industria turística y tener una mejora constante de la oferta de servicios para los viajeros nacionales y extranjeros que recorren el país.

Como parte de este proyecto hay una iniciativa para apoyar a ciudadanos que ofrecen servicios turísticos, especialmente en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. Las tres provincias fueron las más afectadas por el paro nacional.

Los interesados en aplicas a estas capacitaciones podrán inscribirse en 14 cursos virtuales gratuitos que ofrece el Gobierno, para fortalecer sus habilidades en el sector, dentro del programa Firmes con Noboa.

Los cursos online están disponibles en la Plataforma Moodle ingresando al link: https://capacitacion turismo.gob.ec/ Para aplicar, los interesados deberán crear una cuenta y matricularse en el o los cursos disponibles. Hay seis temáticas con la siguiente oferta de capacitación: