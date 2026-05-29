Iglesia en Ecuador respalda al Papa León XIV sobre uso de la IA

La Arquidiócesis de Guayaquil advierten que esta tecnología debe servir a las personas y no reemplazar el criterio humano.

La encíclica 'Magnífica Humanidad', emitida por el papa León XIV, ha abierto el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad.

Aunque el documento está dirigido formalmente a los obispos católicos, su mensaje ha trascendido hacia millones de fieles al advertir sobre los riesgos de un uso inadecuado de esta tecnología.

En Ecuador, la Iglesia Católica expresó su respaldo al pronunciamiento del Sumo Pontífice y destacó la importancia de que los avances tecnológicos se mantengan al servicio del ser humano.

Para Omar Mateo, canciller de la Arquidiócesis de Guayaquil, la reflexión planteada por el Papa es necesaria en una época en la que la inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana, especialmente en ámbitos como la educación.

El religioso señaló que, aunque la IA puede ser una herramienta útil para acceder a información y agilizar procesos, es fundamental verificar los datos que proporciona y mantener una actitud crítica frente a sus respuestas.

Actores piden regular el uso excesivo de la IA

"Tenemos que confrontar si nos está diciendo la verdad, algunas explicaciones de la IA alucinan y no podemos quedarnos con esa falsedad de información", dijo Mateo.

En áreas sensibles como la salud y la ciencia, Mateo considera que la inteligencia artificial debe funcionar como una herramienta de apoyo para los especialistas y no como un reemplazo de la experiencia.

La Arquidiócesis de Guayaquil insistió en la necesidad de fortalecer la capacidad de discernimiento de la sociedad frente a las nuevas tecnologías.