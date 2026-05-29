TCE denuncia amenazas de muerte al juez electoral Joaquín Viteri

Joaquín Viteri fue designado como juez principal del TCE en abril del 2019

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) denunció, este viernes 29 de mayo de 2026, que el juez Joaquín Viteri Llanga ha sido víctima de amenazas de muerte

A través de un comunicado oficial, el organismo indicó que las amenazas presuntamente fueron emitidas por grupos delictivos, tras el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El TCE considera que estos actos "constituyen un acto de intimidación inadmisible contra la administración de justicia electoral".

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El Tribunal "rechazó las amenazas y descalificaciones difundidas en redes sociales, con las que se pretende amedrentar el normal desarrollo de la función jurisdiccional y afectar indebidamente la labor de sus jueces".

El Tribunal informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que con las investigaciones se pueda identificar a los responsables y determinar el origen de las amenazas.

Asimismo, indicó que se gestionarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física del juez, así como la continuidad de sus funciones dentro del organismo electoral.

Llamado a proteger la independencia judicial

El TCE hizo un llamado a las instituciones del Estado y a la ciudadanía para respaldar la independencia judicial y rechazar cualquier forma de presión, amenaza o intimidación que pueda interferir en los procesos contencioso-electorales.

"El Tribunal Contencioso Electoral adoptará todas las medidas legales que correspondan frente a quienes amenacen, intimiden, hostiguen o pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional", dijo el organismo.