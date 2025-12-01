IESS y Ministerio de Salud amplían por 30 días el plazo para la compra de medicamentos

El IESS y el Ministerio de Salud están encargados de realizar las compras de medicinas

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) amplíaron por 30 días el plazo para la compra de medicamentos y bienes estratégicos tras la declaratoria de emergencia.

A través de un comunicado, este lunes 1 de diciembre del 2025, la Cartera de Estado informó que la medida "permite culminar los procesos iniciados, garantizar su adecuada ejecución y asegurar el abastecimiento oportuno" en las casas de salud del país.

Esta ampliación regirá hasta el lunes 29 de diciembre, en el caso del Ministerio de Salud, y hasta el 25 de diciembre, para el IESS, detalla el documento.

También, el Ministerio de Salud afirma que no se autorizará nuevas contrataciones y se cerrarán correctamente los procesos derivados de la emergencia inicial.

"Durante este período, las entidades verificarán el cumplimiento de las especificaciones técnicas, avanzará en la ejecución contractual, y realizará actos como recepciones y aprobaciones previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública", señaló.

Finalmente, el Ministerio de Salud ratificó que garantizará la entrega de los medicamentos y dispositivos médicos a escala nacional conforme avancen los procesos.