El Niño en Ecuador: estos son los cultivos y provincias que estarían en mayor riesgo

El sector agropecuario enfrenta escenarios de riesgo ante la evolución de El Niño entre 2026 y 2027.

Ecuador mantiene una vigilancia permanente en alerta roja ante la posible evolución del fenómeno El Niño, un fenómeno que podría modificar las condiciones de lluvia entre septiembre y diciembre de 2026 y extenderse durante enero y febrero de 2027.

El escenario previsto contempla impactos significativos principalmente en el sector agrícola y en zonas expuestas a inundaciones, desbordamientos y deslizamientos.

¿Qué está pasando con el Evento El Niño?

El Evento El Niño se origina cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran un calentamiento anómalo.

En el país, este fenómeno suele relacionarse con un incremento de las lluvias en la región Litoral, aunque sus efectos pueden variar según la zona y el desarrollo del evento.

Las proyecciones técnicas apuntan a una posible magnitud moderada a fuerte, con una anomalía de temperatura del mar estimada entre 1 °C y 2 °C en la región Niño 3.4.

No obstante, estas estimaciones son probabilísticas y están sujetas a cambios conforme se obtengan nuevos datos oceánicos y atmosféricos.

Escenarios previstos y cultivos más expuestos

El sector agropecuario figura entre los más vulnerables. Los planes de contingencia oficiales contemplan los siguientes escenarios:

Escenario extremo: hasta 2 millones de hectáreas de cultivos podrían sufrir daños severos o pérdidas totales.

hasta 2 millones de hectáreas de cultivos podrían sufrir daños severos o pérdidas totales. Escenario moderado: entre 400.000 y 500.000 hectáreas podrían resultar afectadas.

entre 400.000 y 500.000 hectáreas podrían resultar afectadas. Superficie productiva expuesta: alrededor de 3,1 millones de hectáreas tendrían una vulnerabilidad media o alta frente a inundaciones o deslizamientos.

Además de las afectaciones directas en las plantaciones, el exceso de agua, los desbordamientos de ríos y los movimientos en masa podrían dañar caminos, infraestructura productiva y obstaculizar la salida de las cosechas hacia los mercados.

Según un análisis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, los productos con mayor nivel de exposición son:

Arroz

Pasto

Banano

Cacao

Maíz

Provincias de la Costa y de la Sierra en la mira

En la región Litoral, Guayas sobresale como una de las provincias con mayor exposición debido a lluvias intensas e inundaciones que amenazan cultivos como arroz y maíz.

Por su parte, Los Ríos presenta un riesgo elevado por el desbordamiento de ríos.

El mapa de exposición en la Costa se completa con:

El Oro: exceso de agua, inundaciones y problemas de drenaje en zonas agrícolas y bananeras.

Manabí: desbordamientos, deslizamientos y daños en vías.

Esmeraldas: desbordamientos, movimientos de tierra y problemas de conectividad.

En contraste, en la región Interandina y zonas australes como Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja, el riesgo principal está asociado al déficit de agua, las sequías y las alteraciones en los ciclos de lluvia, factores que impactan la ganadería y los cultivos andinos.Fases de gestión:

Prevención, respuesta y recuperación

Ante este panorama, las autoridades y expertos recomiendan estructurar la acción en tres etapas fundamentales:

Prevención (Antes): Implica monitorear reportes climáticos, ajustar calendarios de siembra, priorizar variedades tolerantes a la humedad, mantener sistemas de drenaje, utilizar semillas certificadas y contratar seguros agrícolas.

Respuesta (Durante): Requiere activar planes de contingencia, evaluar daños rápidamente, entregar paquetes de ayuda agrícola, mantener operativos los drenajes y restaurar vías productivas.

Recuperación (Después): Se centra en cuantificar pérdidas totales y parciales, facilitar insumos y créditos, rehabilitar sistemas de riego y restaurar los suelos afectados.

El seguimiento del Evento El Niño continuará de forma constante para actualizar las decisiones de los productores en cuanto al manejo hídrico, la siembra y la comercialización.