Desmantelan banda vinculada al cobro de 'vacunas' a pescadores en playas del sur de Esmeraldas
Los sospechosos exigían el pago de 'vacunas' a trabajadores del mar en Tonsupa, Súa, Atacames y otras tres localidades, según la Policía Nacional. Entre los capturados consta un menor de edad.
La Policía Nacional aprehendió a cinco presuntos intengrantes de 'Los Lobos' presuntamente vinculados a extorsión en Esmeraldas.
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Actualizada:
07 sep 2026 - 20:58
Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) "Los Lobos", dedicados a la extorsión en el sector pesquero de la provincia de Esmeraldas.
La intervención, denominada "Atlas 147", se desarrolló en un hotel de la parroquia Tonsupa, en el cantón Atacames, bajo la Estrategia Operacional 3D.
Extorsión y 'vacunas' en la franja costera
De acuerdo con las investigaciones policiales, la estructura delictiva se encargaba de intimidar a los trabajadores del mar en seis localidades clave: Tonsupa, Atacames, Súa, Tonchigüe, Cabo San Francisco y Galera .
Los implicados exigían el pago de las denominadas "vacunas" a los pescadores para permitirles realizar sus faenas diarias, además de estar vinculados a casos de secuestro exprés en la zona.
Detenidos y indicios incautados
En la acción táctica participa personal de Inteligencia e Investigación, logrando la captura de cuatro adultos y el aislamiento de un menor de edad:
- Josué P.
- Henry M.
- Luis F.
- Un menore de edad
- Jennifer A.
Durante el registro del inmueble se levantaron como indicios de 1 arma de fuego, 19 cartuchos, 1 alimentador , 34 gramos de droga, USD 68,00 en efectivo y 1 motocicleta retenida.
Todos los aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para el proceso legal correspondiente.
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