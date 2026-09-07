Desmantelan banda vinculada al cobro de 'vacunas' a pescadores en playas del sur de Esmeraldas

La Policía Nacional aprehendió a cinco presuntos intengrantes de 'Los Lobos' presuntamente vinculados a extorsión en Esmeraldas.

Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de cinco presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) "Los Lobos", dedicados a la extorsión en el sector pesquero de la provincia de Esmeraldas.

La intervención, denominada "Atlas 147", se desarrolló en un hotel de la parroquia Tonsupa, en el cantón Atacames, bajo la Estrategia Operacional 3D.

Extorsión y 'vacunas' en la franja costera

De acuerdo con las investigaciones policiales, la estructura delictiva se encargaba de intimidar a los trabajadores del mar en seis localidades clave: Tonsupa, Atacames, Súa, Tonchigüe, Cabo San Francisco y Galera .

Los implicados exigían el pago de las denominadas "vacunas" a los pescadores para permitirles realizar sus faenas diarias, además de estar vinculados a casos de secuestro exprés en la zona.

Detenidos y indicios incautados

En la acción táctica participa personal de Inteligencia e Investigación, logrando la captura de cuatro adultos y el aislamiento de un menor de edad:

Josué P.

Henry M.

Luis F.

Un menore de edad

Jennifer A.

La Policía Nacional encontró varios indicios durante la aprehensión de cinco sospechosos de extorsionar a pescadores en Esmeraldas.

Durante el registro del inmueble se levantaron como indicios de 1 arma de fuego, 19 cartuchos, 1 alimentador , 34 gramos de droga, USD 68,00 en efectivo y 1 motocicleta retenida.

Todos los aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para el proceso legal correspondiente.