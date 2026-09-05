Alístate Ecuador: crean mapa para consultar zonas de riesgo por El Niño 

El fenómeno de El Niño causará potentes lluvias en distintos puntos de Ecuador.

Ecuador cuenta con una nueva herramienta para consultar qué zonas están expuestas a los posibles efectos del fenómeno de El Niño y qué capacidad de respuesta existe en cada territorio.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó el visualizador Alístate Ecuador, incorporado al portal Alertas Ecuador. La plataforma reúne información sobre áreas expuestas, infraestructura y recursos disponibles para atender eventuales emergencias.

La herramienta también permite revisar los antecedentes de eventos adversos relacionados con El Niño registrados en Ecuador durante los últimos 16 años.

¿Qué información se puede consultar en Alístate Ecuador?

Una de las principales funciones del visualizador es identificar los sectores con mayor exposición a los potenciales efectos de El Niño.

Según informó la SNGR, el mapa se alimenta, con los planes de acción que han entregado los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Además de identificar las áreas expuestas, los usuarios pueden consultar los recursos que existen para enfrentar una emergencia.

Entre ellos constan:

Alojamientos temporales

Voluntarios de Protección Civil

Comités comunitarios

Bodegas

Kits de asistencia humanitaria preposicionados

La información permite conocer qué capacidades están disponibles en territorio antes de que ocurra una emergencia relacionada con las condiciones climáticas.

Mapa incluye emergencias registradas entre 2010 y 2026

Alístate Ecuador incorpora además información histórica sobre eventos adversos asociados con el fenómeno de El Niño ocurridos entre 2010 y 2026.

Esta función permite revisar los territorios donde se han registrado afectaciones durante episodios anteriores y contrastarlos con las zonas actualmente identificadas como expuestas.