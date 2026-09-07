Emelec, Orense y Mushuc Runa cerraron la fecha 29 de LigaPro; así queda la tabla de posiciones

La fecha 29 de la fase inicial del Campeonato Ecuatoriano LigaPro 2026 bajó su telón este lunes 7 de septiembre con tres compromisos vibrantes que redefinieron las posiciones en la tabla general. La jornada futbolística dejó emociones extremas en Machala y un cierre dramático con sello victorioso en la ciudad de Guayaquil.

En el estadio George Capwell, Emelec logró una trabajada victoria por 1-0 sobre Manta FC en un encuentro caracterizado por la fricción y el protagonismo del arbitraje. Tras un primer tiempo sin goles, el zaguero argentino Aníbal Leguizamón rompió el empate al minuto 75 con un cabezazo letal tras un cobro de esquina, asegurando los tres puntos para el conjunto eléctrico en un final tenso marcado por las expulsiones de Juan Nazareno y Luca Klimowicz.

Tabla de Posiciones - LigaPro Ecuabet 2026 Actualizado: Fecha 29 # Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PTS 1 Independiente del Valle 29 23 2 4 70 31 +39 71 2 Macará 29 14 6 9 40 33 +7 48 3 Aucas 29 14 6 9 33 28 +5 48 4 Universidad Católica 29 13 9 7 49 26 +23 48 5 Liga de Quito 29 13 6 10 30 23 +7 45 6 Barcelona SC 29 11 10 8 31 24 +7 43 7 Libertad FC 29 11 8 10 31 31 0 41 8 Emelec 29 10 9 10 25 33 -8 39 9 Leones del Norte 29 10 9 10 31 31 0 39 10 Mushuc Runa 29 9 11 9 34 35 -1 38 11 Guayaquil City 29 9 9 11 30 35 -5 36 12 Deportivo Cuenca 29 10 5 14 24 36 -12 35 13 Orense SC 29 9 6 14 35 45 -10 33 14 Técnico Universitario 29 9 2 18 27 42 -15 29 15 Delfín SC 29 7 6 16 18 30 -12 27 16 Manta FC 29 5 5 19 17 42 -25 20

Por su parte, el estadio 9 de Mayo de Machala fue testigo de uno de los cotejos más espectaculares del torneo en el triunfo 4-3 de Orense sobre Guayaquil City. En una auténtica lluvia de goles con continuos cambios en el marcador, el cuadro bananero terminó inclinando la balanza a su favor en los minutos de adición de la segunda mitad, desatando la euforia de la hinchada local y dejando sin premio el despliegue ofensivo de los ciudadanos.

Asimismo, Mushuc Runa y Leones del Norte sellaron un empate 1-1 en un duelo directo por la permanencia y el acceso a los playoffs. El conjunto visitante sorprendió en los tramos iniciales del cotejo mediante transiciones rápidas, pero el cuadro del 'Ponchito' reaccionó en la parte complementaria para igualar la pizarra y concretar el reparto de unidades.

LigaPro Ecuabet 2026 - Fecha 30 (Última Jornada) Horarios Unificados / Definición Por definir Barcelona SC vs Técnico Universitario Estadio Banco Pichincha, Guayaquil Por definir Liga de Quito vs Deportivo Cuenca Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Por definir Macará vs Emelec Estadio Bellavista, Ambato Por definir Universidad Católica vs Independiente del Valle Estadio Olímpico Atahualpa, Quito Por definir Libertad FC vs Delfín SC Estadio Reina del Cisne, Loja Por definir Manta FC vs Mushuc Runa Estadio Jocay, Manta Por definir Guayaquil City vs Aucas Estadio Christian Benítez, Guayaquil Por definir Leones del Norte vs Orense SC Estadio Olímpico, Ibarra

Con estos marcadores registrados en el cierre de la fecha 29, la tabla de posiciones se aprieta notablemente tanto en la pelea por los cupos a torneos internacionales como en la lucha por evitar la zona de descenso. Los tres resultados de este lunes consolidan la paridad competitiva del campeonato ecuatoriano a falta de una sola jornada para el término de esta etapa.