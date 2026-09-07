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Emelec, Orense y Mushuc Runa cerraron la fecha 29 de LigaPro; así queda la tabla de posiciones

La primera fase del campeonato ecuatoriano de fútbol se cierra con la fecha 30. La LigaPro unificará algunos partido en función de la tabla. 

En el estadio Capwell, Emelec enfrenta a Manta por la fecha #29 del campeonato nacional LigaPro

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Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

07 sep 2026 - 21:19

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La fecha 29 de la fase inicial del Campeonato Ecuatoriano LigaPro 2026 bajó su telón este lunes 7 de septiembre con tres compromisos vibrantes que redefinieron las posiciones en la tabla general. La jornada futbolística dejó emociones extremas en Machala y un cierre dramático con sello victorioso en la ciudad de Guayaquil.

En el estadio George Capwell, Emelec logró una trabajada victoria por 1-0 sobre Manta FC en un encuentro caracterizado por la fricción y el protagonismo del arbitraje. Tras un primer tiempo sin goles, el zaguero argentino Aníbal Leguizamón rompió el empate al minuto 75 con un cabezazo letal tras un cobro de esquina, asegurando los tres puntos para el conjunto eléctrico en un final tenso marcado por las expulsiones de Juan Nazareno y Luca Klimowicz.

Tabla de Posiciones - LigaPro Ecuabet 2026

Actualizado: Fecha 29
# Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Independiente del Valle 292324 7031 +39 71
2 Macará 291469 4033 +7 48
3 Aucas 291469 3328 +5 48
4 Universidad Católica 291397 4926 +23 48
5 Liga de Quito 2913610 3023 +7 45
6 Barcelona SC 2911108 3124 +7 43
7 Libertad FC 2911810 3131 0 41
8 Emelec 2910910 2533 -8 39
9 Leones del Norte 2910910 3131 0 39
10 Mushuc Runa 299119 3435 -1 38
11 Guayaquil City 299911 3035 -5 36
12 Deportivo Cuenca 2910514 2436 -12 35
13 Orense SC 299614 3545 -10 33
14 Técnico Universitario 299218 2742 -15 29
15 Delfín SC 297616 1830 -12 27
16 Manta FC 295519 1742 -25 20

Por su parte, el estadio 9 de Mayo de Machala fue testigo de uno de los cotejos más espectaculares del torneo en el triunfo 4-3 de Orense sobre Guayaquil City. En una auténtica lluvia de goles con continuos cambios en el marcador, el cuadro bananero terminó inclinando la balanza a su favor en los minutos de adición de la segunda mitad, desatando la euforia de la hinchada local y dejando sin premio el despliegue ofensivo de los ciudadanos.

Asimismo, Mushuc Runa y Leones del Norte sellaron un empate 1-1 en un duelo directo por la permanencia y el acceso a los playoffs. El conjunto visitante sorprendió en los tramos iniciales del cotejo mediante transiciones rápidas, pero el cuadro del 'Ponchito' reaccionó en la parte complementaria para igualar la pizarra y concretar el reparto de unidades.

LigaPro Ecuabet 2026 - Fecha 30 (Última Jornada)

Horarios Unificados / Definición
Por definir
Barcelona SC
vs
Técnico Universitario
Estadio Banco Pichincha, Guayaquil
Por definir
Liga de Quito
vs
Deportivo Cuenca
Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Por definir
Macará
vs
Emelec
Estadio Bellavista, Ambato
Por definir
Universidad Católica
vs
Independiente del Valle
Estadio Olímpico Atahualpa, Quito
Por definir
Libertad FC
vs
Delfín SC
Estadio Reina del Cisne, Loja
Por definir
Manta FC
vs
Mushuc Runa
Estadio Jocay, Manta
Por definir
Guayaquil City
vs
Aucas
Estadio Christian Benítez, Guayaquil
Por definir
Leones del Norte
vs
Orense SC
Estadio Olímpico, Ibarra

Con estos marcadores registrados en el cierre de la fecha 29, la tabla de posiciones se aprieta notablemente tanto en la pelea por los cupos a torneos internacionales como en la lucha por evitar la zona de descenso. Los tres resultados de este lunes consolidan la paridad competitiva del campeonato ecuatoriano a falta de una sola jornada para el término de esta etapa.

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