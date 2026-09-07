Emelec, Orense y Mushuc Runa cerraron la fecha 29 de LigaPro; así queda la tabla de posiciones
La primera fase del campeonato ecuatoriano de fútbol se cierra con la fecha 30. La LigaPro unificará algunos partido en función de la tabla.
En el estadio Capwell, Emelec enfrenta a Manta por la fecha #29 del campeonato nacional LigaPro
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Actualizada:
07 sep 2026 - 21:19
La fecha 29 de la fase inicial del Campeonato Ecuatoriano LigaPro 2026 bajó su telón este lunes 7 de septiembre con tres compromisos vibrantes que redefinieron las posiciones en la tabla general. La jornada futbolística dejó emociones extremas en Machala y un cierre dramático con sello victorioso en la ciudad de Guayaquil.
En el estadio George Capwell, Emelec logró una trabajada victoria por 1-0 sobre Manta FC en un encuentro caracterizado por la fricción y el protagonismo del arbitraje. Tras un primer tiempo sin goles, el zaguero argentino Aníbal Leguizamón rompió el empate al minuto 75 con un cabezazo letal tras un cobro de esquina, asegurando los tres puntos para el conjunto eléctrico en un final tenso marcado por las expulsiones de Juan Nazareno y Luca Klimowicz.
Por su parte, el estadio 9 de Mayo de Machala fue testigo de uno de los cotejos más espectaculares del torneo en el triunfo 4-3 de Orense sobre Guayaquil City. En una auténtica lluvia de goles con continuos cambios en el marcador, el cuadro bananero terminó inclinando la balanza a su favor en los minutos de adición de la segunda mitad, desatando la euforia de la hinchada local y dejando sin premio el despliegue ofensivo de los ciudadanos.
Asimismo, Mushuc Runa y Leones del Norte sellaron un empate 1-1 en un duelo directo por la permanencia y el acceso a los playoffs. El conjunto visitante sorprendió en los tramos iniciales del cotejo mediante transiciones rápidas, pero el cuadro del 'Ponchito' reaccionó en la parte complementaria para igualar la pizarra y concretar el reparto de unidades.
Con estos marcadores registrados en el cierre de la fecha 29, la tabla de posiciones se aprieta notablemente tanto en la pelea por los cupos a torneos internacionales como en la lucha por evitar la zona de descenso. Los tres resultados de este lunes consolidan la paridad competitiva del campeonato ecuatoriano a falta de una sola jornada para el término de esta etapa.
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