COE de Quito atiende emergencias por lluvias en Tumbaco

Un fuerte aguacero ocasionó inundaciones en la Ruta Viva, este lunes 30 de marzo.

Un fuerte aguacero sorprendió a Quito la tarde de este lunes 30 de amrzo de 2026. Las lluvias causaron inundaciones y emergencias en la zona de Tumbaco.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano reportó nueve emergencias por las lluvias en Tumbaco. Estas fueron atendidas hasta horas de la noche, sin reportes de personas afectadas.

Se reportaron inundaciones en la Ruta Viva y otras vías, agua que ingresó a viviendas y el desbordamiento de la quebrada El Payaso, lo que ocasionó que el agua y lodo ingrese a viviendas, sin causar daños estructurales.

Las autoridades acudieron a las zonas afectadas para evacuar el agua de las casas, limpiar el granizo y habilitar una vía bloqueada que dejó vehículos atrapados.

Seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron a Tumbaco para atender la emergencia y evacuar el agua acumulada en patios y áreas comunales.

Las emergencias fueron reportadas en los sectores como Tola Chica, el puente de la Ruta Viva, Villa Vega, donde se registraron dos casos, La Morita, La Cerámica y zonas cercanas al conjunto Los Eucaliptos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre un incremento significativo en la intensidad y distribución de lluvias, tormentas y ráfagas de viento entre el domingo 29 y el martes 31 de marzo.

Este lunes se registraron fuertes lluvias con granizo en varios sectores del sur, norte y valles de Quito.