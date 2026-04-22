¿Habrá agua en Quito en 2100?; esto revela el Instituto de Investigaciones de la Ciudad

El Instituto de Investigaciones de la Ciudad hizo un estudio sobre la disponibilidad del agua en Quito frente al cambio climático.

En este 2026, la población de Quito ronda los 2,8 millones de personas. Para el 2100 habrá un incremento de aproximadamente 4,9 millones.

Ante este panorama, surge una interrogante sobre la sostenibilidad de la ciudad: ¿habrá agua potable disponble para toda la población dentro de 75 años?

Frente a esta duda, el Instituto de Investigaciones de la Ciudad (IIC) desarrolló el estudio denominado 'Disponibilidad Hídrica y Resiliencia Urbana en el GAD DMQ frente al Cambio Climático'.

El estudio identificó que en 2020 la capital demandaba 7 571 litros de agua por segundo, para el 2100 se prevé que necesite 11 899 litros por segundo.

¿El cambio climático afectará la provisión de agua?

El estudio muestra que, debido al cambio climático, Quito vivirá una 'paradoja de la abundancia'. Para finales de siglo, se estima que tendremos entre un 30% y 40% más de agua disponible en promedio anual.

Sin embargo, esto no significa que podemos desperdiciar agua. Al contrario, el informe advierte que esa agua llegará con lluvias más extremas y violentas que, en lugar de llenar las reservas, podrían causar inundaciones.

"Este aparente superávit no implica una mejora automática en la seguridad hídrica del sistema, por el contrario, este aumento se encuentra asociado a una intensificación de la variabilidad hidrológica y de los eventos extremos. Los caudales de crecida podrían incrementarse hasta en un 44%, sometiendo a una presión significativa a los sistemas de drenaje y elevando el riesgo de inundaciones en las zonas más vulnerables de Quito", señala el estudio.

"Entonces, el reto del siglo para los quiteños no será la falta de líquido, sino nuestra capacidad para captarlo y manejar su fuerza sin que cause desastres", indicó el Municipio de Quito.

¿De qué depende la provisión de agua?

Para no tener que enfrentar un déficit adicional de más de 1 400 litros por segundo y que se deban realizar inversiones masivas en nuevas fuentes, es necesario que la población use el agua de forma eficiente.

La meta es cumplir el estándar de 100 litros diarios por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Consolidar estos hábitos de ahorro es lo que permitirá que Quito gestione con eficiencia su crecimiento poblacional hacia 2100 y evitar un déficit de agua", señaló el Municipio de Quito.

Finalmente, el estudio señala que la seguridad hídrica para los quiteños depende de proteger los páramos. "Y entender que cada vez que se cierra bien un grifo, nos aseguramos que en el año 2100 el agua siga siendo una realidad para todos", señaló esa institución.