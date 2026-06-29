Quito: suspenden el Pico y Placa la tarde del martes 30 de junio por el partido de Ecuador

El pico y placa no regirá la tarde del martes 30 de junio en la capital.

El Pico y Placa estará suspendido en Quito la tarde del martes 30 de junio del 2026 confirmó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Con la suspensión de la medida, los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4 podrán circular con normalidad en el perímetro urbano de Quito entre las 16:00 y las 20:00.

La medida se tomó debido a que Ecuador se enfrenta a México a las 20:00 por el partido de dieciseisavos en el Mundial FIFA 2026.

Suspensión solo aplica la tarde

La AMT fue clara al informar que la suspensión solo aplica para el horario vespertino, por lo que en la mañana, entre las 06:00 y las 09:30, no se podrá circular.

Teleamazonas transmitirá el partido entre Ecuador y México

La medida de restricción Pico y Placa rige en la zona urbana de Quito. El horario es dividido en dos jornadas para la mañana y la tarde. Los vehículos que deben acatar la medida son automóviles y motocicletas.

Los que están exentos son vehículos eléctricos, oficiales y aquellos que pertenecen a adultos mayores y personas con discapacidad.