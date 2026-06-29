Un adulto mayor falleció atropellado por un bus de transporte público en Quito

Un adulto mayor falleció en un siniestro de tránsito en la av. Mariscal Sucre, a la altura de la Mena 2.

Una persona de la tercera edad falleció atropellada por un bus de transporte público la mañana de este lunes 29 de junio del 2026 en el sur de Quito.

El siniestro de tránsito ocurrió en el carril exclusivo del Corredor Sur Oriental, a la altura de Santa Rita.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) el conductor del bus fue detenido y se le realizará una prueba de alcotest. El bus también fue retenido para investigaciones.

Mientras que el personal de criminalística y del Sistema de Investigación de Siniestros de Tránsito llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recoger indicios en el lugar que determinen las causas del siniestro.

El carril exclusivo se encuentra cerrado en sentido norte-sur, y se registra fuerte congestión vehicular en la zona.