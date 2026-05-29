Alerta Inamhi: Lluvias intensas y tormentas en Ecuador hasta el 1 de junio

Fuertes lluvias se registrarán, el último fin de semana de mayo de 2026, en varias regiones de Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica por la presencia de lluvias intensas y tormentas en varias zonas de Ecuador entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 2026.

Según el organismo, las precipitaciones más fuertes se presentarán especialmente entre el 30 y 31 de mayo, con mayor impacto en la Amazonía, el norte del Litoral y sectores del sur y norte de la Sierra.

Además, no se descarta la caída de granizo en puntos específicos de la región Interandina. La alerta estará vigente desde las 15:00 del 29 de mayo hasta las 07:00 del 1 de junio.

El Inamhi advirtió que las lluvias podrían generar acumulación de agua en viviendas, negocios y vías vulnerables, así como complicaciones en las carreteras debido a agua estancada, niebla y caída de árboles.

También se prevé la presencia de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento asociadas a tormentas. En la Amazonía y zonas cercanas a la cordillera existe además riesgo de crecida de ríos y cuerpos de agua.

Zonas con mayor afectación

En la región Litoral, las lluvias tendrán mayor incidencia en sectores interiores de Esmeraldas y Santo Domingo.

Mientras tanto, en la Sierra, las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas cercanas a las estribaciones de la cordillera oriental y occidental.

Para la Amazonía, el pronóstico apunta a lluvias dispersas de variable intensidad en toda la región, aunque con mayor fuerza en provincias como Sucumbíos, Napo y Pastaza.

¿Por qué se dará esta condición climática?

El Inamhi explicó que este escenario climático se debe "a la influencia e interacción de una onda del este que transita por la región norte de Sudamérica, la cual genera condiciones de inestabilidad atmosférica favorecido por la Oscilación Madden-Julian".

Además, "existirán procesos atmosféricos acoplados en distintos niveles de la tropósfera que favorecerán el incremento de lluvias durante el periodo de vigencia de la advertencia".