Torrencial aguacero en Portoviejo deja calles anegadas y genera preocupación entre habitantes

Fuerte lluvia inunda calles en Portoviejo: Moradores bloquean vías para proteger sus casas

Fuertes lluvias se registraron este jueves 24 de septiembre de 2026 en distintos sectores de Portoviejo, Manabí.

La acumulación de agua complicó el tránsito y llevó a moradores a tomar medidas para evitar que el agua ingrese a sus viviendas.

Un torrencial aguacero sorprendió a varios sectores de Portoviejo, durante esta jornada.

Las intensas precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en diferentes calles de la capital manabita.

Uno de los puntos afectados es la calle Jipijapa y Novena Transversal, donde el nivel del agua aumentó considerablemente tras la lluvia.

En videos compartidos desde el sector se observa cómo el agua cubre parte de la vía.

Moradores intentan evitar que el agua entre a sus casas

Ante la acumulación de agua, habitantes del sector atravesaron vehículos en la vía para intentar reducir el paso de otros automotores.

La medida busca evitar que las olas generadas por los vehículos hagan que el agua ingrese a sus viviendas.

La situación también ha generado preocupación en otros sectores de Portoviejo, donde las fuertes precipitaciones podrían provocar nuevas acumulaciones de agua, especialmente en calles y zonas vulnerables.

El Niño aumenta la preocupación por las lluvias

Las lluvias se registran en un contexto de preocupación por la llegada del fenómeno El Niño, que puede generar precipitaciones intensas en distintas zonas de la Costa ecuatoriana.

En Portoviejo, los habitantes permanecen atentos ante posibles nuevas afectaciones.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar circular por zonas inundadas y tomar precauciones mientras continúen las lluvias.