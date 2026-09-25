Intentó ocultar el femicidio de su esposa en un supuesto suicidio: su hijo de 5 años lo delató 

Esther León fue asesinada por su conviviente el pasado 8 de enero de 2017. Aunque el hombre quiso ocultar el femicidio, el 5 de años de la pareja lo delató.

Un desgarrador testimonio infantil fue la pieza clave para esclarecer el femicidio de Esther Paulina León Sigua y capturar a su presunto agresor, quien permaneció prófugo tras simular la escena de un suicidio.

La Policía Nacional ejecutó la operación "Fénix 522" en el cantón Oña, provincia de Azuay, donde aprehendió a Jaime S., de 45 años.

El hombre fue calificado por las autoridades como el primer 'Más Buscado' de la provincia de El Oro por delitos de violencia de género.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad en coordinación con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Jaime S. fue detenido por el femicidio de Esteher León en El Oro. Era el prime 'más buscado' por femicido de la provincia. Policía Nacional

La verdad revelada

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el caso arrancó la mañana del 8 de enero de 2017.

Cerca de las 06:00, Jaime S. acudió ante las autoridades. Fue a reportar que su esposa, Esther León, supuestamente se había quitado la vida mediante asfixia por ahorcamiento.

Las primeras diligencias tomaron esa hipótesis como punto de partida, pero la versión del acusado se derrumbó tras la declaración espontánea del hijo de la pareja, de apenas 5 años de edad.

El pequeño presenció el ataque dentro de la vivienda y detalló con precisión la agresión ejercida por su padre mientras su madre dormía.

El día que ocurrió el crimen, Jaime S. se presentó antes las autoriades para decirles que su esposa se había suicidado. Redes Sociales

El ataque

El niño contó cómo su padre se colocó sobre su madre mientras ella yacía boca abajo en la cama.

Recordó los gritos de auxilio de la mujer y cómo ella intentaba defenderse aruñándolo mientras era sofocada.

Alteraciones de la escena

Según el reporte, tras asesinarla, el sujeto colgó el cuerpo del techo con la ayuda de una tercera persona para simular un suicidio y desviar la investigación policial.

Evadió por años a la justicia

Con la versión del menor y los peritajes forenses, las autoridades emitieron la orden de detención por feminidio, pero el sospechoso huyó.

Tras años de seguimiento, la Policía determinó su ubicación en el cantón Nabón, en Azuay, donde finalmente fue rodeado y capturado.

Jaime S. ya fue trasladado y puesto a órdenes de los jueces competentes para que enfrente la condena por el crimen de su conviviente.