Daniel Salcedo aseguró que lo trasladaron al Encuentro por no declarar contra Aquiles Alvarez

Daniel Salcedo durante una audiencia en la que aceptó ser extraditado a Estados Unidos.

"La razón por la que estoy en (la cárcel del) Encuentro es porque me pidieron que hable, mejor dicho, que me invente, un tema sobre Aquiles Alvarez, a lo que me negué completamente". Daniel Salcedo inició así su intervención en una audiencia de apelación a su traslado a la cárcel de Santa Elena.

En la diligencia, que se realizó este viernes 25 de septiembre del 2026 de forma telemática, Salcedo se conectó desde la cárcel del Encuentro y denunció una supuesta persecusión en su contra.

Según dijo, fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hacia la cárcel de máxima seguridad por no ceder a presiones políticas para declarar en contra del alcade de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que se encuentra en el mismo centro penitenciario.

Las acusaciones no se limitaron a su traslado. Salcedo aseguró que tiene en su poder grabaciones de altos funcionarios del actual Gobierno y afirmó conocer información relevante sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023.

“Soy el único que sabe la verdad del caso de Fernando Villavicencio”, sostuvo durante su comparecencia.

Salcedo está procesado dentro de esa investigación como presunto autor intelectual. En la misma causa también están procesados el exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga, Xavier Jordán y tres cabecillas de Los Lobos.

Aunque mencionó la existencia de grabaciones, no las exhibió ni reveló su contenido durante la diligencia.

Según su testimonio, un funcionario de la Fiscalía le dijo: "si es que tú dices lo que yo te digo, tú sales libre, tu hermano sale libre y te devolvemos todo”.

Salcedo también aseguró que las supuestas presiones para entregar testimonios contra otras personas se remontan a 2020, cuando comenzaron los procesos judiciales en su contra relacionados con hechos de corrupción en hospitales durante la pandemia.

Pidió siete horas para hablar

En su declaración indicó que solicitó una acción de habeas corpus para hablar sobre casos de conmoción nacional, como el asesinato de Fernando Villavicencio, del presentador de televisión Efraín Ruales y de otros temas en los que está involucrado.

Puse el habeas corpus para hablar siete horas y en esas siete horas espero que todo el mundo se conecte. Quiero que sepan la verdad sobre el caso de Efraín Ruales, sobre el caso de hospitales, sobre el caso del 2020, por qué me persiguieron, por qué exactamente me trajeron acá y qué me pidieron exactamente que diga de Aquiles", dijo.

Tras esa declaración, personal de la cárcel del Encuentro ingresaron y le pidieron desconectarse de la audiencia. La próxima diligencia de habeas corpus está prevista para el jueves 1 de octubre a las 10:00.