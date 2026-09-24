Río Onzole se desborda y causa inundaciones en comunidad de Capulí de Onzole, Esmeraldas

Inundaciones en Esmeraldas: El río Onzole se desborda y afecta a la comunidad de Capulí

El río Onzole se desbordó la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026 en el cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas.

El agua ingresó a comunidades ubicadas en las orillas del afluente, mientras habitantes de Capulí de Onzole pidieron ayuda ante la emergencia.

Río Onzole se desborda en Esmeraldas

El río Onzole aumentó rápidamente su caudal y se desbordó durante la noche de este jueves, afectando a comunidades asentadas en sus alrededores.

La emergencia se registró en medio de fuertes lluvias en distintos sectores de la provincia de Esmeraldas.

Videos difundidos en redes sociales muestran la fuerza con la que avanzó el agua. Según los habitantes que reportaron la emergencia, la creciente ocurrió con rapidez y no les dio tiempo para poner a salvo algunas de sus pertenencias y animales.

Capulí de Onzole pide ayuda ante la emergencia

Los reportes ciudadanos ubican la emergencia en la comunidad de Capulí de Onzole, donde el agua alcanzó zonas habitadas.

Los moradores solicitaron ayuda a las autoridades locales mientras las precipitaciones continuaban en el sector.

La situación mantiene en alerta a las comunidades cercanas al río, debido a que las lluvias continuaban durante la noche y el nivel del afluente podría seguir aumentando.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a reportes ciudadanos difundidos desde la zona.

Pronóstico advierte más lluvias y tormentas

El Inamhi informó la tarde de este jueves que se observaban lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas en el interior de Esmeraldas, Manabí, el este de Santa Elena y Pichincha.

Según el pronóstico, estas condiciones podrían continuar durante las próximas horas.