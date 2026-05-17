Vuelco de vehículo deja un herido en la vía Cuenca - Molleturo

Una persona herida es el resultado del vuelco de un automóvil en la Km 58 de la vía Cuenca - Molleturo, la mañana de este domingo.

Un automóvil se volcó la mañana de este domingo en el km 58 de la vía Cuenca - Molleturo, dejando una persona herida, según informó el Cuerpo de Bomberos de Cuenca.

Personal de la Estación 12 acudió al sitio para brindar atención de emergencia al afectado, quien afortunadamente no presentaba heridas de gravedad.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, especialmente en esta vía que suele registrar accidentes por las condiciones climáticas y geográficas del sector.