Alerta de lluvias de nivel medio y alto, y radiación ultravioleta 'muy alta' este jueves 6

Inamhi alerta sobre lluvias y radiación ultravioleta en Ecuador este jueves 6 de noviembre

Un aviso "a corto plazo" del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alerta de presencia de lluvias, tormentas y ráfagas de vientos que serán persistentes hasta el jueves 6 de noviembre en Ecuador.

El Inamhi señala que durante las próximas 24 horas, es decir entre el miércoles 5 y jueves 6, se prevé lluvias de nivel medio y alto, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento.

Esta condición climática se presentará especialmente en la región Amazónica y en menor intensidad en la región Sierra y norte del Litoral.

Se prevé que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Según el Inamhi, las principales provincias afectadas serán: en la región Costa, Esmeraldas y Santo Domingo, en la región Sierra se presentará lluvias y lloviznas dispersas en toda la región.

Por su parte en la región Amazónica, las lluvias estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento en toda la región con mayor afectación en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Radiación Ultravioleta

También el Inamhi alertó sobre el pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta para todo el Ecuador.

En la región Sierra y Amazonía se presentarán niveles que van desde "alto" a "muy alto", indicó el organismo.

En este sentido el Inamhi recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol en el horario comprendido entre las 10:00 a las 15:00.

Además, usar protección adicional como gorras, ropa que cubra la mayor parte de la piel y bloqueador solar si se expone al sol.