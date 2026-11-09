Inamhi emite pronósticos de lluvias para este martes 10 de noviembre de 2026 en el país

Cantones de Orellana y Sucumbíos registran alerta roja por lluvias fuertes. Se prevén lloviznas y lluvias de variada intensidad en el callejón interandino y el Litoral.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su informe oficial de pronósticos del tiempo para este martes 10 de noviembre de 2026, abarcando las regiones Costa, Sierra, Amazonía y la región insular de Galápagos.

Las previsiones meteorológicas detallan los niveles de intensidad y los períodos con mayor probabilidad de precipitaciones, que oscilan entre lloviznas leves y lluvias fuertes según cada zona.

Pronóstico para la región Costa y Galápagos

En las provincias de la Costa, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana, tarde y el final de la tarde.

Zonas de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro prevén lluvias de intensidad normal a moderada (alerta naranja), así como episodios de lloviznas (alerta amarilla).

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se esperan lluvias moderadas al final de la tarde.

Por su parte, el archipiélago de Galápagos prevé condiciones de lluvias y lluvias moderadas especialmente durante la tarde en islas como Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal.

Previsiones para la región Sierra

Para la zona interandina, el Inamhi pronostica que las lluvias y lloviznas se presentarán de manera general durante el final de la tarde de este martes.

Provincias como Bolívar, Cotopaxi y Pichincha (en sectores específicos como Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de Los Bancos) registrarán lluvias normales o moderadas.

En el resto de la región, incluyendo Azuay, Cañar, Chimborazo, Imbabura, Loja y Tungurahua, predominarán las lloviznas y precipitaciones ligeras.

Comportamiento climático en la Amazonía

La región oriental mantendrá condiciones de precipitaciones constantes de intensidad variable durante la mañana y la tarde.

Las alertas por lluvias fuertes (alerta roja) se focalizan en cantones específicos de Orellana (como Aguarico) y Sucumbíos (como Cuyabeno).

En provincias como Morona Santiago, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe se prevé una combinación de lluvias moderadas y lloviznas distribuidas en diferentes horarios del día.

El organismo técnico recomendó a la ciudadanía mantenerse informada ante cualquier actualización climática.