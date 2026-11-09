Ecuador destina USD 323 millones a obras eléctricas; siete proyectos siguen pendientes

Ecuador destina USD 323 millones a obras de transmisión eléctrica para mejorar el abastecimiento de energía en hogares, comercios e industrias. De los proyectos anunciados, siete aún se encuentran en ejecución, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía este lunes 9 de noviembre de 2026.

La inversión comprende la construcción de nuevos sistemas de transmisión, ampliación de subestaciones y modernización de infraestructura eléctrica en distintas provincias del país. Algunas de estas obras entraron en funcionamiento desde 2025.

Según el Ministerio, los proyectos permitirán incrementar la capacidad de transformación eléctrica en más de 2 335 megavoltio-amperios (MVA), para responder al crecimiento de la demanda nacional.

¿Cuáles son los siete proyectos eléctricos pendientes en Ecuador?

De los USD 323 millones anunciados, USD 214,95 millones corresponden a seis sistemas de transmisión eléctrica, de los cuales tres ya están operativos: La Avanzada, en El Oro, desde septiembre de 2025; Cajas, que beneficia a Imbabura y Pichincha, desde diciembre de ese año; y Tanicuchí, en Cotopaxi, desde julio de 2026.

Los otros tres sistemas continúan en ejecución:

Las Orquídeas: registra un avance del 85,23%.

registra un avance del 85,23%. Palestina, en Guayas: alcanza el 30,20%.

alcanza el 30,20%. Delsitanisagua–Cumbaratza–Bomboiza, en Zamora Chinchipe: tiene un avance del 65,64%.

A estos se suman tres ampliaciones de subestaciones pendientes, ubicadas en Salitral, Manta 2 y Baba. Otras nueve ampliaciones ya concluyeron. Este grupo de intervenciones representa una inversión de USD 103,25 millones.

El séptimo proyecto en ejecución es la línea de transmisión Tisaleo–Totoras, en Tungurahua, que registra un avance del 85,44% y una inversión de USD 5,05 millones.

¿De dónde provienen los USD 323 millones para las obras?

El financiamiento incluye créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), fondos fiscales y recursos propios de Celec EP provenientes de la tarifa de transmisión.

El Ministerio no precisó cuánto de los USD 323 millones ya fue desembolsado ni las fechas de entrega de los siete proyectos pendientes.

Estas inversiones buscan mejorar el transporte de electricidad, pero no incrementan directamente la generación energética del país. Por ello, aunque pueden fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, no garantizan por sí solas que se eviten apagones ante un déficit de generación.