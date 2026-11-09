Elecciones en EE.UU., visita del papa León XIV y futuro del Cpccs: los temas de De lunes a lunes

Andrea Bernal, en la conducción de De Lunes a Lunes este 9 de noviembre.

Los cambios políticos en Estados Unidos y sus posibles efectos en Ecuador, la visita del papa León XIV a Sudamérica y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) centran el debate de De lunes a lunes este lunes 9 de noviembre de 2026.

El nuevo escenario político en Washington abre interrogantes sobre las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué implicaciones podría tener para la cooperación en seguridad, el comercio bilateral y la situación de los migrantes ecuatorianos? ¿Está preparada la diplomacia ecuatoriana para responder a estos cambios?

Para analizar las oportunidades y los desafíos de esta nueva configuración política, De lunes a lunes entrevistará en vivo a Marcela Díaz Myers, vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, quien abordará las perspectivas de la relación bilateral.La visita del papa León XIV a Sudamérica

La agenda internacional también estará marcada por la visita del papa León XIV a Uruguay y Argentina, en medio de un escenario de diferencias políticas y sociales en América Latina.

¿Qué mensajes está transmitiendo el pontífice durante su recorrido? ¿Qué papel puede desempeñar la Iglesia católica en una región políticamente dividida?

El programa contará con una entrevista exclusiva a Juan Paullier, periodista uruguayo que acompaña al Papa en el avión papal, para analizar el alcance de sus discursos y los mensajes de su visita.El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y la elección del Fiscal General

El tercer eje del programa estará dedicado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una institución cuestionada por su funcionamiento, pero que conserva atribuciones fundamentales para la designación de autoridades de control en Ecuador.

De cara a la elección de sus integrantes en noviembre, el debate abordará cuánto conocen los ciudadanos sobre los candidatos y las responsabilidades de este organismo.

También se analizarán los cuestionamientos al proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado y las implicaciones que tiene la actuación del Cpccs para la institucionalidad ecuatoriana.