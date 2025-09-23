El Inamhi pronostica lluvias intensas en estos días en la Amazonía y la Sierra de Ecuador
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre la presencia de lluvia en Ecuador y recomendó tomar precauciones.
Las lluvias de los últimos días en varias provincias de Ecuador
23 sep 2025 - 16:15
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias entre el martes 23 y el sábado 27 de septiembre de 2025. Según el reporte se registrarán precipitaciones en la Amazonía y la Sierra. Según el pronóstico habrá lluvias intensas el jueves 25 y viernes 26 de septiembre.
En los últimos días se han registrado fuertes aguaceros, granizadas, rayos, truenos y relámpagos en Quito. También las lluvias han sido permanentes en otras provincias de la región interandina. Según el Inamhi esto se debe a la combinación de condiciones de inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del sur del continente.
Según el reporte oficial, los procesos termodinámicos favorecen "la ocurrencia de lluvias de distintas intensidades", detalló en sus redes sociales. Las lluvias seguirán hasta el 27 de septiembre de 2025 a las 19:00.
Según la entidad, las lluvias están previstas en las siguientes zonas:
- Región Litoral: en el interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas
- Región Interandina: provincias ubicadas al sur (Cañar y Azuay)
- Región Amazonía: se espera que las lluvias sean generalizadas, con mayor intensidad en zonas cercanos a estribación de cordilla
