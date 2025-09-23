El Inamhi pronostica lluvias intensas en estos días en la Amazonía y la Sierra de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias entre el martes 23 y el sábado 27 de septiembre de 2025. Según el reporte se registrarán precipitaciones en la Amazonía y la Sierra. Según el pronóstico habrá lluvias intensas el jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

En los últimos días se han registrado fuertes aguaceros, granizadas, rayos, truenos y relámpagos en Quito. También las lluvias han sido permanentes en otras provincias de la región interandina. Según el Inamhi esto se debe a la combinación de condiciones de inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del sur del continente.

Según el reporte oficial, los procesos termodinámicos favorecen "la ocurrencia de lluvias de distintas intensidades", detalló en sus redes sociales . Las lluvias seguirán hasta el 27 de septiembre de 2025 a las 19:00.

Según la entidad, las lluvias están previstas en las siguientes zonas:

Región Litoral: en el interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

Región Interandina: provincias ubicadas al sur (Cañar y Azuay)