Quito

Lluvias, granizada y tormenta eléctrica se registran en Quito este domingo 21 de septiembre

El Inamhi emitió una alerta meteorológica sobre la presencia de lluvias, con tormentas eléctricas, en diferentes sectores de la Sierra.

Una fuerte granizada se registró en diferentes sectores de Quito, este domingo 21 de septiembre del 2025

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

21 sep 2025 - 14:28

Una fuerte lluvia, con granizo y tormenta eléctrica sorprendió a los habitantes de Quito, la tarde de este domingo 21 de septiembre del 2025.

Se registraron precipitaciones en varios sectores de Quito y el Valle de Los Chillos. Usuarios en redes sociales publicaron fotos y videos de la lluvia, los truenos y de zonas cubiertas con granizo.

  • Lluvia y granizo también se registraron en Quito el 19 de septiembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta sobre la presencia de lluvias con tormentas en distintas zonas de la Sierra

Además, la entidad advirtió, este domingo 21 de septiembre, que en áreas puntuales podrían registrarse episodios de granizo, como ocurrió en la capital. Según el Inamhi, la alerta de lluvias se mantendrá hasta las 19:00.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) pidió a los conductores tener precauciones, principalmente en vías de alta siniestralidad como la avenida Simón Bolívar.

“Hay presencia de lluvia en varios sectores de la av. Simón Bolívar. Conduzca con precaución”, dijo la AMT. Además, la entidad pidió reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y usar luces bajas para mejorar la visbilidad

