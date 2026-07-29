Incendio consume bodega de palets en la vía Durán–Yaguachi

Trabajadores se salvan de voraz incendio en una bodega industrial de Durán

Un incendio estructural se registró la mañana de este miércoles 29 de julio en una bodega utilizada como depósito de palets de madera, ubicada en el kilómetro 13,5 de la vía Durán–Yaguachi, en la provincia del Guayas.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la atención de la emergencia junto con los Cuerpos de Bomberos de Durán y Yaguachi, que desplegaron unidades para combatir el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas.

Trabajadores fueron evacuados sin reportes de heridos

De acuerdo con la información preliminar, los trabajadores que se encontraban en el sitio fueron evacuados de manera oportuna.

Las autoridades informaron que no se registran personas heridas, mientras las labores de extinción continuaban en el lugar para controlar completamente el incendio.

Policía apoyó el operativo de emergencia

Además del trabajo de los bomberos, la Policía Nacional brindó apoyo durante la intervención para facilitar las labores de los equipos de emergencia y mantener la seguridad en los alrededores de la bodega, ubicada en uno de los principales corredores viales que conectan Durán con Yaguachi.

Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños materiales.

Las autoridades continuarán con las inspecciones una vez que el fuego sea extinguido por completo para determinar cómo se inició la emergencia.