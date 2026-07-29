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Política

Santiago Peña inicia su visita oficial a Ecuador con homenaje en la Plaza de la Independencia

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inició su visita oficial en Quito. Su agenda con Daniel Noboa se centra en firmar acuerdos clave.

Santiago Peña y Daniel Noboa se reúnen en Quito para firmar acuerdos de seguridad y defensa

Gobierno de Ecuador

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

29 jul 2026 - 10:36

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comenzó este miércoles, 29 de julio del 2026, su agenda oficial en Ecuador con la colocación de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito

La jornada continuará con una reunión bilateral junto al presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. 

Homenaje en el Centro Histórico de Quito

La ceremonia se desarrolló la mañana de este miércoles frente al Monumento a la Independencia

Como parte del protocolo de la visita de Estado, Santiago Peña rindió homenaje con una ofrenda floral antes de trasladarse al Palacio de Carondelet para cumplir con el resto de su agenda oficial. 

Seguridad y defensa, entre los temas de la reunión

Tras el acto protocolario, el mandatario paraguayo se reunirá con el presidente Daniel Noboa

Ambos jefes de Estado tienen previsto suscribir acuerdos de cooperación en áreas como seguridad, defensa, justicia y otros ámbitos de interés común, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambos países. 

Ministros participaron en la jornada oficial

Al encuentro también asistieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, quienes participarán en las actividades previstas durante la visita oficial y en los espacios relacionados con los acuerdos que serán firmados entre Ecuador y Paraguay. 

La visita de Santiago Peña forma parte de una agenda de trabajo entre ambos gobiernos, que incluye reuniones oficiales y la firma de compromisos para ampliar la cooperación en distintas áreas

ación en distintas áreas.Se espera que, al finalizar el encuentro en Carondelet, las autoridades ofrezcan detalles sobre los acuerdos alcanzados.

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