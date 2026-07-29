Santiago Peña inicia su visita oficial a Ecuador con homenaje en la Plaza de la Independencia

Santiago Peña y Daniel Noboa se reúnen en Quito para firmar acuerdos de seguridad y defensa

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comenzó este miércoles, 29 de julio del 2026, su agenda oficial en Ecuador con la colocación de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito.

La jornada continuará con una reunión bilateral junto al presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet.

Homenaje en el Centro Histórico de Quito

La ceremonia se desarrolló la mañana de este miércoles frente al Monumento a la Independencia.

Como parte del protocolo de la visita de Estado, Santiago Peña rindió homenaje con una ofrenda floral antes de trasladarse al Palacio de Carondelet para cumplir con el resto de su agenda oficial.

Seguridad y defensa, entre los temas de la reunión

Tras el acto protocolario, el mandatario paraguayo se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

Ambos jefes de Estado tienen previsto suscribir acuerdos de cooperación en áreas como seguridad, defensa, justicia y otros ámbitos de interés común, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

Ministros participaron en la jornada oficial

Al encuentro también asistieron el ministro del Interior, John Reimberg, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, quienes participarán en las actividades previstas durante la visita oficial y en los espacios relacionados con los acuerdos que serán firmados entre Ecuador y Paraguay.

La visita de Santiago Peña forma parte de una agenda de trabajo entre ambos gobiernos, que incluye reuniones oficiales y la firma de compromisos para ampliar la cooperación en distintas áreas.

ación en distintas áreas.Se espera que, al finalizar el encuentro en Carondelet, las autoridades ofrezcan detalles sobre los acuerdos alcanzados.