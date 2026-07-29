Daddy Yankee se convierte en abuelo tras el nacimiento de la bebé de su hija Jesaaelys

Daddy Yankee se convierte en abuelo tras el nacimiento de su primer nieto

Daddy Yankee se convirtió en abuelo luego de que su hija Jesaaelys Ayala y su esposo, Carlos Olmo, recibieran a su primer bebé el pasado 22 de julio de 2026.

La noticia fue reportada por Telemundo el 28 de julio, que señaló que la pareja dio la bienvenida a su 'bebé arcoíris', como habían descrito al pequeño durante el anuncio de su embarazo.

El embarazo de su hija

Jesaaelys anunció que estaba embarazada en febrero de 2026, junto a su esposo, con una publicación en redes sociales en la que mostró su embarazo.

La hija del artista explicó que decidieron esperar para compartir la noticia porque querían asegurarse de que el bebé estuviera bien y saludable.

También contó que habían atravesado una pérdida en septiembre de 2025, por lo que consideraron este embarazo como una nueva bendición para su familia.

La pareja había contraído matrimonio en octubre de 2025 y posteriormente anunció la llegada de su primer hijo.

Daddy Yankee y su nueva etapa como abuelo

Con el nacimiento del bebé, Daddy Yankee inicia una nueva etapa familiar como abuelo.

Hasta el miércoles 29 de julio del 2026, no se ha encontrado una declaración pública directa del cantante sobre el nacimiento en sus canales oficiales consultados.

Por ello, no se puede atribuir al artista una reacción específica ante la llegada de su nieto sin una fuente verificable.

Daddy Yankee continúa además con su nueva etapa profesional. En 2026, el artista fue reconocido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, distinción que reconoce sus contribuciones a la música y la cultura latina.