Incendio afectó a tres vehículos en un patio de venta de carros en Guayaquil

Un incendio se registró en un patio de vehículos en Guayaquil este viernes 14 de abril.

Un incendio se registró durante la madrugada de este viernes 14 de agosto de 2026 en un patio de venta de vehículos ubicado en Kennedy Norte, en el norte de Guayaquil. El fuego alcanzó a tres automóviles, pero no dejó personas heridas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 04:00, cuando personas que se encontraban en los alrededores observaron humo que salía del interior del establecimiento, según informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Bomberos controlaron las llamas

Tras recibir la alerta, varias unidades del Cuerpo de Bomberos, incluida una autobomba, se desplazaron hasta el establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas Miguel H. Alcívar y Miguel Neira.

Los equipos trabajaron para contener el fuego y evitar que se extendiera a otros vehículos o instalaciones cercanas. Finalmente, las llamas fueron controladas.

El mayor Julio Jalón, jefe de la Sexta Brigada de los Bomberos de Guayaquil, señaló que tres automóviles resultaron afectados por el incendio.

Investigan un posible atentado

Las circunstancias en las que comenzó el incendio son investigadas por las autoridades. Jalón señaló que, de manera preliminar, no se descarta que se trate de un atentado.

Moradores de Kennedy Norte aseguraron que escucharon disparos poco antes de que comenzara el incendio, un elemento que ahora forma parte de las indagaciones.

A esto se suma que, los propietarios del patio de vehículos habrían recibido amenazas previamente. Por este motivo, una de las hipótesis que deberá ser investigada es si el hecho está relacionado con extorsión u otro delito.

El hecho ocurre mientras Guayaquil permanece bajo estado de excepción, vigente desde el 16 de junio de 2026.