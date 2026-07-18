Incendio estructural se registra en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil

Incendio estructural moviliza a equipos de emergencia en Monte Sinaí

Un incendio estructural se registró este domingo 18 de julio del 2026 en la cooperativa Monte Sinaí, ubicada en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.

Desde el ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Policía Nacional.

Autoridades no han informado las causas del incendio ni si existen personas afectadas.

La información se actualizará conforme las autoridades emitan nuevos reportes.