Vehículo volcado fue hallado abandonado en la av. Occidental de Quito

Un vehículo se volcó la mañana de este sábado 18 de julio de 2026 en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal, en el sector de El Bosque, en el norte de Quito.

Desde la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Las unidades de primera respuesta informaron que el automotor fue hallado abandonado y que no se encontraron personas en su interior.

La AMT indicó que existe el cierre parcial de un carril sobre la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, mientras se realizan las labores para retirar el vehículo.