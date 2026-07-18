Vehículo volcado fue hallado abandonado en la av. Occidental de Quito
Un siniestro de tránsito en el sector del Bosque en Quito provoca el cierre parcial de un carril en sentido norte-sur.
Vehículo volcado provoca cierre parcial en la avenida Mariscal Sucre
AMT
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Actualizado:
18 jul 2026 - 08:49
Un vehículo se volcó la mañana de este sábado 18 de julio de 2026 en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal, en el sector de El Bosque, en el norte de Quito.
Desde la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).
Las unidades de primera respuesta informaron que el automotor fue hallado abandonado y que no se encontraron personas en su interior.
La AMT indicó que existe el cierre parcial de un carril sobre la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, mientras se realizan las labores para retirar el vehículo.
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