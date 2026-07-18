Requisitos, costos...; todo lo que debe saber para obtener o renovar la licencia de conducir

La licencia de conducir es un documento obligatorio para manejar en Ecuador

Obtener o renovar la licencia de conducir es un trámite obligatorio para poder circular en el país. Para acceder a este documento se deben cumplir requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Para 2026, la entidad mantiene vigentes 11 categorías de licencias, diferenciadas según el tipo de vehículo y la actividad que desempeña el conductor.

Entre las más solicitadas se encuentran las licencias tipo A, para motocicletas, y tipo B, destinadas a automóviles y camionetas particulares.

También existen licencias profesionales para el transporte de pasajeros, carga pesada, maquinaria agrícola y otros vehículos especializados, como la tipo C, D y E

Requisitos para obtener la licencia por primera vez

Quienes tramiten su licencia por primera vez deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años.

Presentar la cédula de identidad vigente .

. Entregar la papeleta de votación actualizada.

actualizada. Contar con el permiso de aprendizaje .

. Presentar el título de conductor no profesional , emitido por una escuela de conducción autorizada.

, emitido por una escuela de conducción autorizada. Aprobar el examen psicosensométrico .

. Presentar el certificado de tipo de sangre emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana.

emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana. Obtener el turno

Cancelar el valor correspondiente al trámite.

El costo para obtener una licencia no profesional por primera vez es de 68 dólares, mientras que la licencia profesional tiene un valor de 110 dólares.

Nueva modalidad para emitir licencias

La ANT pondrá en marcha un plan piloto entre el 20 de julio y el 30 de septiembre de 2026 para reducir los tiempos de espera para la emisión de licencias en las agencias.

Durante este período, los usuarios que hayan generado la orden de pago y cancelado el trámite podrán acudir a la agencia seleccionada sin esperar la fecha del turno, siempre que asistan el día correspondiente al último dígito de su cédula:

Lunes: 1 y 2

1 y 2 Martes: 3 y 4

3 y 4 Miércoles: 5 y 6

5 y 6 Jueves: 7 y 8

7 y 8 Viernes: 9 y 0

Para acceder al servicio será necesario ingresar al portal de la ANT, seleccionar la agencia, generar la orden de pago y cancelar el valor en las entidades financieras autorizadas.

Renovación: requisitos y costos

El trámite de renovación inicia con la generación de la orden de pago en la plataforma de la ANT. Posteriormente, el usuario deberá cancelar el valor correspondiente.

Además, la persona interesada deberá agendar un turno presencial, presentar la documentación requerida y aprobar la evaluación teórica antes de recibir la nueva licencia.

Siete consejos para recuperar la confianza en el volante

Las tarifas de renovación son:

Licencias tipo A y B: 68 dólares .

. Licencias profesionales: USD 110 .

. Licencia tipo F: USD 42.

A estos valores se suma el costo del examen psicosensométrico, que ronda los USD 20, dependiendo del centro autorizado donde se realice.

Descuento del 50 % para conductores sin infracciones

Los conductores que mantengan los 30 puntos de su licencia y no registren multas durante la vigencia del documento podrán acceder a un descuento del 50% en la renovación.

Con este beneficio, el costo de las licencias no profesionales baja de 68 dólares a 34, mientras que las profesionales pasan de 110 dólares a 55.

¿Hasta cuándo se puede conducir con la licencia caducada?

La Agencia Nacional de Tránsito extendió hasta el 31 de agosto de 2026 la autorización para circular con licencias caducadas, cuyo vencimiento estaba previsto inicialmente para el 30 de junio.