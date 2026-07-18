Multas de tránsito en Ecuador: Cómo acceder al 50% de descuento

Los conductores pueden acceder a descuentos en las multas de tránsito.

Los conductores en Ecuador pueden obtener un descuento del 50% en el pago de determinadas multas de tránsito.

Para acceder a este beneficio se debe cumplir con las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Sin embargo, este descuento no aplica para todas las infracciones.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

El beneficio corresponde al mecanismo de pronto pago.

Los conductores que reciban una contravención de tránsito contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) pueden cancelar solo el 50% del valor de la multa si realizan el pago dentro de los 20 días contados desde la notificación de la infracción.

El descuento se aplica de forma automática en los sistemas de pago cuando el conductor aún se encuentra dentro del plazo establecido.

¿Cómo acceder al descuento?

Para beneficiarse del 50% de rebaja debe seguir estos pasos:

Verifique si tiene una multa registrada en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito ( ANT ) o de la entidad que emitió la infracción.

si tiene una multa registrada en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito ( ) o de la entidad que emitió la infracción. Confirme que se trata de una contravención contemplada en el COIP .

contemplada en el . Realice el pago dentro de los 20 días posteriores a la notificación.

dentro de los posteriores a la notificación. El sistema calculará automáticamente el valor con el descuento correspondiente.

¿Qué multas tienen el beneficio?

El pronto pago aplica únicamente para contravenciones previstas en el COIP, entre ellas:

Exceso de velocidad (dentro y fuera del rango moderado).

(dentro y fuera del rango moderado). Conducir sin portar la licencia .

. No utilizar el cinturón de seguridad.

de seguridad. Otras contravenciones tipificadas en la normativa penal de tránsito.

¿Qué multas no tienen descuento?

Las multas emitidas por ordenanzas municipales no forman parte de este beneficio.

Por ejemplo, en Quito no acceden al descuento sanciones como:

Incumplimiento del Pico y Placa.

Mal estacionamiento .

. Otras infracciones reguladas mediante ordenanzas locales.

En ciudades con competencias propias de tránsito, como Guayaquil, existen además mecanismos específicos para ciertas infracciones municipales que permiten sustituir parcial o totalmente el pago mediante cursos virtuales o trabajo comunitario, pero estos beneficios dependen de la normativa local y no del sistema nacional de pronto pago.