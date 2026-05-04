Incendio obliga al cierre de una vía clave y activa emergencia en Buckeye, Arizona

Un incendio de maleza registrado en Buckeye movilizó a equipos de emergencia y provocó el cierre de la carretera estatal 85.

Las llamas se extendieron rápidamente y obligaron a desplegar operativos de control en la zona.

El siniestro se reportó la tarde del 2 de mayo de 2026 en un área cercana al río, en las intersecciones de Hazen y Rooks Road.

Desde los primeros minutos, unidades de bomberos y policía acudieron para contener el avance del fuego.

New video shows a fast-moving brush fire burning through Arizona, growing to nearly 1,000 acres as the flames continue to spread.



The wildfire is 0% contained, but officials say right now there is no threat to any people, animals, or buildings in the area. pic.twitter.com/QACf50WFyJ — Fox News (@FoxNews) May 4, 2026

Cierre de la carretera estatal 85

Las autoridades confirmaron el cierre de la State Route 85, una vía clave en la zona. Aunque se logró frenar la propagación hacia el oeste, la carretera permanece restringida mientras continúan las labores de seguridad.

El incendio se extendió por más de 160 acres, impulsado por el viento y las condiciones secas del terreno.

Este crecimiento acelerado obligó a reforzar el despliegue de recursos para evitar que el fuego alcance otras áreas cercanas.

Acción de los equipos de emergencia

El Departamento de Policía de Buckeye informó que los equipos lograron estabilizar parte del perímetro del incendio. Sin embargo, las operaciones continúan para evitar rebrotes y asegurar la zona afectada.

Las autoridades activaron protocolos de seguridad y pidieron a la población evitar el área. El cierre de la vía busca facilitar el trabajo de los equipos y reducir riesgos para conductores y residentes cercanos.